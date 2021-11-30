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В «Нью-Йорке» объяснили вывод Кембы Уокера из состава

В «Нью-Йорке» объяснили вывод Кембы Уокера из состава
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо объяснил причину, по которой разыгрывающий команды Кемба Уокер был выведен из ротации.

«Это трудное решение, но нужно действовать в интересах команды. Сложно держать на площадке сразу трёх маленьких защитников. Мне нравится Кемба, я испытываю к нему уважение. Он многого достиг в лиге. Но я должен действовать в интересах клуба», — приводит слова Тибодо Newsday.

Напомним, Кемба Уокер перешёл в «Нью-Йорк Никс» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.

Сообщается, что в «Нью-Йорке» будут пытаться произвести обмен Уокера.

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