В «Нью-Йорке» объяснили вывод Кембы Уокера из состава
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо объяснил причину, по которой разыгрывающий команды Кемба Уокер был выведен из ротации.
«Это трудное решение, но нужно действовать в интересах команды. Сложно держать на площадке сразу трёх маленьких защитников. Мне нравится Кемба, я испытываю к нему уважение. Он многого достиг в лиге. Но я должен действовать в интересах клуба», — приводит слова Тибодо Newsday.
Напомним, Кемба Уокер перешёл в «Нью-Йорк Никс» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.
Сообщается, что в «Нью-Йорке» будут пытаться произвести обмен Уокера.
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
-
10:45
-
09:36
-
09:34
-
09:31
-
09:25
-
08:55
-
06:38
-
00:44
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
Партнерский контент