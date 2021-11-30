Экс-игрок «Чикаго» прокомментировал выпады Скотти Пиппена против Майкла Джордана
Поделиться
Бывший игрок «Чикаго Буллз» Билл Веннингтон выступил с комментарием относительно многочисленных недавних выпадов шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Буллз» Скотти Пиппена в адрес легендарного Майкла Джордана. Все трое играли в «Чикаго» в одно время.
«Признаюсь, я не замечал ничего тогда. Может, у меня были какие-то розовые шоры, но я действительно ничего не видел. Все ладили друг с другом и тусовались вместе. Скотти был одним из моих любимых товарищей по команде. Если он действительно так думал, то проделал потрясаущую работу, чтобы всё это скрыть. Ведь ничего такого в команде мы не чувствовали, и на нас это никак не влияло», — сказал Веннингтон во время интервью.
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
-
10:45
-
09:36
-
09:34
-
09:31
-
09:25
-
08:55
-
06:38
-
00:44
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
Партнерский контент