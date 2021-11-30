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Экс-игрок «Чикаго» прокомментировал выпады Скотти Пиппена против Майкла Джордана

Экс-игрок «Чикаго» прокомментировал выпады Скотти Пиппена против Майкла Джордана
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Бывший игрок «Чикаго Буллз» Билл Веннингтон выступил с комментарием относительно многочисленных недавних выпадов шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Буллз» Скотти Пиппена в адрес легендарного Майкла Джордана. Все трое играли в «Чикаго» в одно время.

«Признаюсь, я не замечал ничего тогда. Может, у меня были какие-то розовые шоры, но я действительно ничего не видел. Все ладили друг с другом и тусовались вместе. Скотти был одним из моих любимых товарищей по команде. Если он действительно так думал, то проделал потрясаущую работу, чтобы всё это скрыть. Ведь ничего такого в команде мы не чувствовали, и на нас это никак не влияло», — сказал Веннингтон во время интервью.

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