Шакил О'Нил рассказал, как пытался встретиться с Бараком Обамой во время его президентства

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил вспомнил, как однажды пытался встретиться с Бараком Обамой, который в тот момент был президентом США.

«Однажды в Финикс прибыл Барак Обама, и когда он вышел из самолета, его ждал ребёнок мэра города с парой кроссовок, которую я надевал на игру. Я был там, но мне не разрешили встретиться с Обамой, чтобы передать обувь ему. Хотел встретиться с Обамой лицом к лицу, но решил не использовать свои контакты, чтобы получить право встретить его в аэропорту.

Как-то я приехал в Вашингтон и прошёл к Белому дому. Я позвонил и сказал: «Это Шакил, скажите президенту, что я хочу его видеть». Я даже показал свой полицейский значок. Охрана мне сказала, что это невозможно, и я ушёл. А потом мне позвонили с незнакомого номера. Оказалось, что это президент. Я спросил его: «Мистер Обама, как вы узнали мой номер?» А он: «Шак, я же президент», — сказал Шакил в интервью на канале Complex в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.