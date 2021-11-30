Скотти Пиппен высказал мнение о современном «Голден Стэйт»
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о «Голден Стэйт Уорриорз».
«Эта команда напоминает мне о том, как мы совершили наш первый пробег, а затем взяли двухлетний перерыв, чтобы потом вернуться на вершину. У них есть хорошие игроки. Эти парни умеют побеждать. Чувствуется химия. Каждый на своём месте. Они не сильно изменились, думаю, у них может получиться», — сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Уорриорз» на выезде встречались с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч завершился победой гостей со счётом 105:90. «Клипперс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд.
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