Скотти Пиппен высказал мнение о современном «Голден Стэйт»

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о «Голден Стэйт Уорриорз».



«Эта команда напоминает мне о том, как мы совершили наш первый пробег, а затем взяли двухлетний перерыв, чтобы потом вернуться на вершину. У них есть хорошие игроки. Эти парни умеют побеждать. Чувствуется химия. Каждый на своём месте. Они не сильно изменились, думаю, у них может получиться», — сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Уорриорз» на выезде встречались с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч завершился победой гостей со счётом 105:90. «Клипперс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд.