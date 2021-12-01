Назван игрок, которого хотели бы выменять многие контендеры НБА

Центровой «Хьюстон Рокетс» Кристиан Вуд станет трансферной целью многих команд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает The Ringer.

По сведениям источника, вероятность того, что он останется в «Хьюстоне» до конца своего трёхлетнего контракта, довольна небольшая. Отмечается, что причина, по которой он подписал соглашение с «Рокетс», — желание играть с Джеймсом Харденом, который уже сменил клубную прописку и перешёл в «Бруклин Нетс».

С высокой долей вероятности, в случае получения устраивающего клуб предложения по Вуду, «Хьюстон» не станет колебаться и примет его.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (102:89).