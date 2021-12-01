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Назван игрок, которого хотели бы выменять многие контендеры НБА

Назван игрок, которого хотели бы выменять многие контендеры НБА
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Кристиан Вуд станет трансферной целью многих команд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает The Ringer.

По сведениям источника, вероятность того, что он останется в «Хьюстоне» до конца своего трёхлетнего контракта, довольна небольшая. Отмечается, что причина, по которой он подписал соглашение с «Рокетс», — желание играть с Джеймсом Харденом, который уже сменил клубную прописку и перешёл в «Бруклин Нетс».

С высокой долей вероятности, в случае получения устраивающего клуб предложения по Вуду, «Хьюстон» не станет колебаться и примет его.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (102:89).

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