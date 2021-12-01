Леброн Джеймс попал в протоколы НБА по коронавирусу

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попал под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса, сообщает Bleacher Report.
Джеймс пропустит как минимум 10 дней. Игроки НБА попадают в протоколы безопасности, если у них положительный результат теста на коронавирус, неубедительный результат теста или они контактировали с кем-то заражённым. Попадание в протоколы не означает, что Леброн обязательно заразился коронавирусом.
Джеймс в регулярном чемпионате-2021/2022 набирает 25,8 очка, 5,2 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру. «Лейкерс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений. Последний матч регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (117:92) команда убедительно выиграла без Леброна.
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