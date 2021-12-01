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«Финикс» обыграл «Уорриорз» в игре лидеров, Карри провалился, «Лейкерс» разгромили «Кингз»

«Финикс» обыграл «Уорриорз» в игре лидеров, Карри провалился, «Лейкерс» разгромили «Кингз»
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В рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» 92:117. В составе «Лейкерс» 25 очков набрал Энтони Дэвис, а у «Кингз» лучшим с 27 очками был Ричаун Холмс.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
92 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Холмс - 27, Фокс - 17, Мету - 14, Дэвис - 8, Митчелл - 8, Халибёртон - 6, Хилд - 5, Кинг - 4, Лень - 3, Багли III, Барнс, Вудард, Джонс, Кета, Рэмси, Томпсон, Харклесс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Уэстбрук - 23, Монк - 22, Энтони - 14, Ховард - 12, Эллингтон - 9, Рондо - 4, Бэйзмор - 3, Ривз - 3, Хортон-Такер - 2, Brown Jr., Ариза, Брэдли, Джеймс, Джордан, Нанн, Хафф

«Финикс Санз» на своей домашней арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) одолел «Голден Стэйт Уорриорз» 104:96. 24 очка у Деандре Эйтона в составе хозяев, 28 очков у Джордана Пула из «Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
104 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Эйтон - 24, Пол - 15, Джонсон - 14, Краудер - 14, Букер - 10, Шамет - 9, Макги - 8, Пэйн - 6, Бриджес - 2, Пэйтон - 2, Камински, Надер, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 28, Портер - 16, Карри - 12, Уиггинс - 10, Грин - 8, Пэйтон II - 8, Луни - 5, Бьелица - 4, Кьоцца - 3, Тоскано-Андерсон - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Ли, Муди, Томпсон, Уайзмен

«Бруклин Нетс» в гостях в «Барклайс-центре» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:110. В составе победителей самым результативным игроком стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. У «Никс» отметился Алек Бёркс с 25 очками.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 110
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Харден - 34, Дюрант - 27, Томас - 12, Миллз - 10, Олдридж - 8, Джонсон - 7, Бембри - 6, Браун - 6, Миллсэп - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Харрис, Шарп, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 25, Рэндл - 24, Роуз - 16, Фурнье - 13, Куикли - 12, Робинсон - 8, Топпин - 8, Барретт - 4, Sims, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Уокер

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на «Скотиабанк-Арене» в Торонто (Канада) принимал «Мемфис». В этой встрече также победили гости, итоговый счёт – 98:91 в пользу «Гриззлиз». 25 очков на счету Джарена Джексона из «Мемфиса». У Паскаля Сиакама из «Рэпторс» 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
91 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 20, Барнс - 19, Ванвлит - 15, Ватанабэ - 11, Михайлюк - 7, Буше - 6, Ачиува - 5, Флинн - 5, Бэнтон - 2, Бонга - 1, Ануноби, Берч, Горан Драгич, Джонсон, Трент-мл., Шампани
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Бейн - 23, Брукс - 17, Мелтон - 9, Андерсон - 6, Кларк - 6, Адамс - 4, Джонс - 4, Альдама - 2, Кончар - 2, Калвер, Меррилл, Морант, Пон, Тийе, Тиллман, Уильямс

Также «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома выиграл у «Детройт Пистонс» — 110:92. Си Джей Макколлум из «Портленда» набрал 28 очков, лучший у гостей – Кейд Каннингем с 26 набранными очками.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
110 : 92
Детройт Пистонс
Детройт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 28, Маклемор - 17, Нуркич - 13, Саймонс - 12, Смит - 11, Снелл - 9, Ковингтон - 8, Нэнс - 6, Зеллер - 4, Уотфорд - 2, Блевинс, Браун, Лиллард, Литтл, Пауэлл, Эллеби
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Стюарт - 15, Грант - 14, Хейз - 11, Джексон - 10, Джозеф - 6, Лайлз - 5, Бей - 2, Гарза - 2, Диалло - 1, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
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