«Финикс» обыграл «Уорриорз» в игре лидеров, Карри провалился, «Лейкерс» разгромили «Кингз»

В рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» 92:117. В составе «Лейкерс» 25 очков набрал Энтони Дэвис, а у «Кингз» лучшим с 27 очками был Ричаун Холмс.
«Финикс Санз» на своей домашней арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) одолел «Голден Стэйт Уорриорз» 104:96. 24 очка у Деандре Эйтона в составе хозяев, 28 очков у Джордана Пула из «Уорриорз».
«Бруклин Нетс» в гостях в «Барклайс-центре» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:110. В составе победителей самым результативным игроком стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. У «Никс» отметился Алек Бёркс с 25 очками.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на «Скотиабанк-Арене» в Торонто (Канада) принимал «Мемфис». В этой встрече также победили гости, итоговый счёт – 98:91 в пользу «Гриззлиз». 25 очков на счету Джарена Джексона из «Мемфиса». У Паскаля Сиакама из «Рэпторс» 20 очков.
Также «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома выиграл у «Детройт Пистонс» — 110:92. Си Джей Макколлум из «Портленда» набрал 28 очков, лучший у гостей – Кейд Каннингем с 26 набранными очками.
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