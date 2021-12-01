Стефен Карри установил антирекорд карьеры в матче за лидерство в Западной конференции

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (96:104) записал на свой счёт 12 очков (1/7 двухочковых, 3/14 трёхочковых, 1/1 штрафных), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.



Карри в этом матче обновил свой собственный антирекорд по точности бросков с игры в карьере (4/21), включая матчи плей-офф, реализовав менее 20 процентов попыток.

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Напомним, по итогам матча «Финикс Санз» на своей домашней арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) одолел «Голден Стэйт Уорриорз» 104:96. 24 очка у Деандре Эйтона в составе хозяев, 28 очков у Джордана Пула из «Уорриорз».



«Финикс» одержал 18-ю победу в 21 матче регулярного чемпионата, сравнявшись с «Голден Стэйт» в турнирной таблице. Команды возглавляют Западную конференцию.