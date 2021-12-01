Чарльз Оукли назвал самого сложного соперника, с которым ему доводилось сталкиваться

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли высказался о самом сложном сопернике, с которым сталкивался за время карьеры.



«Шак был по-настоящему крутым. Он просто огромен, и единственное, что ему нравилось делать, это выполнять данки сквозь защищающихся. Он был большой силой, и я отдаю ему должное», — приводит слова Оукли Betway Insider.



Шакил О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Ранее О'Нил рассказал забавную историю, как пытался встретиться с Бараком Обамой.

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