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Шакил О'Нил рассказал, почему перестал носить кроссовки Jordan Brand после одной попытки

Шакил О'Нил рассказал, почему перестал носить кроссовки Jordan Brand после одной попытки
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил объяснил, почему не носил кроссовки Jordan Brand, как это делали многие другие игроки. Причина оказалась очень прозаичной.

«Когда на рынке появились кроссовки Jordan, все побежали их покупать. Я тогда носил Converse, модель Buddies. Она была дешёвой. Но у всех тогда был Jordan Brand.

Как-то я пошёл в магазин, но там не было таких кроссовок моего размера. Только на 2 меньше. Я примерил их и решил взять. И вот я шёл в школу, и боль была невыносимой. Тот раз стал последним, когда я их надевал. У меня до сих пор мозоли на ногах», — сказал Шакил в интервью на канале Complex в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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