В Европе назвали величайшую династию в истории НБА. «Голден Стэйт» — на третьем месте

Завершилось голосование среди болельщиков НБА из Европы по поводу лучшей династии в истории лиги. Победу в нём одержал «Чикаго Буллз» 1995-1998, за который проголосовало 46% респондентов.

Итоги голосования:



1. «Чикаго» 1995-1998 (46%)

2. «Бостон» 1969-1976 (24%)

3. «Голден Стэйт» 2015-2018 (15%)

4. «Лейкерс» 1979-1989 (12%)

5. «Бостон» 1980-1987 (3%)

Напомним, в этом году НБА отмечает 75-летие. В честь этого многие команды выпустили альтернативные комплекты форм, посвящённые юбилею. Также сама лига представила список из 75 величайших игроков всех времён. Стоит отметить, что в него попали 11 действующих игроков лиги. Это Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Рассел Уэстбрук, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Крис Пол.