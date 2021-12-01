Экс-тренер сборной России Дэвид Блатт рассказал, как справляется с рассеянным склерозом

Американский тренер Дэвид Блатт рассказал, как он справляется с рассеянным склерозом, который ему диагностировали в 2019 году.

«Ты просыпаешься каждый день, и, признаться, не каждое утро можно назвать хорошим. Но ты принимаешь это и смотришь правде в глаза. Главное — быть честным с самим собой, знать свои пределы, а также стараться мыслить позитивно.



От этих сложных болезней нет лекарства. Это во многом связано с мотивацией и стремлением быть лучшей версией себя, и как тренер я всегда требовал этого от своих игроков, а теперь должен проявить себя сам.

Ваша жизнь не заканчивается с рассеянным склерозом. Это просто вызов, с которым вам придётся столкнуться. Но всё эти преграды могут сделать вас сильнее», — приводит слова Блатта Basket News.