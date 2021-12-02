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«Вашингтон» обыграл «Миннесоту», «Майами» уступил «Кливленду»

«Вашингтон» обыграл «Миннесоту», «Майами» уступил «Кливленду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 115:107.

Самым результативным в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, который записал в свой актив 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Карл Энтони Таунс (34 очка + 10 подборов).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:85.

Самым результативными в составе победителей стал Кевин Лав, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Тайлер Хироу, набравший 21 очко.

Также «Атланта Хоукс» одолела «Индиану Пэйсерс» (114:111), «Денвер Наггетс» уступил «Орландо Мэджик» (103:108) и «Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (88:87).

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
85 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Хироу - 21, Винсент - 11, Дедмон - 11, Мартин - 11, Страс - 10, Лоури - 7, Окпала - 6, Такер - 6, Юртсевен - 2, Адебайо, Батлер, Гарретт, Моррис, Оладипо, Робинсон, Хаслем
Кливленд Кавальерс: Лав - 22, Аллен - 19, Мобли - 17, Гарлэнд - 16, Стивенс - 12, Окоро - 10, Маркканен - 6, Рубио - 6, Валентайн - 3, Дэвис, Нембхард, Осман, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Харрелл - 27, Бил - 19, Гэффорд - 18, Дав. Бертанс - 15, Колдуэлл-Поуп - 14, Авдия - 9, Кузма - 5, Динвидди - 3, Нето - 3, Кисперт - 2, Брайант, Гилл, Тодд, Уинстон, Хатимура, Холидей, Ээи
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 34, Эдвардс - 25, Рид - 13, Расселл - 10, Бисли - 8, Принс - 5, Вандербилт - 4, Окоги - 4, Больмаро - 2, Ноуэлл - 2, Беверли, Лейман, Макдэниелс, Маклафлин, Найт, Райт
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Энтони - 24, Картер - 18, Вагнер - 15, Вагнер - 12, Харрис - 11, Росс - 10, Бамба - 9, Хэмптон - 5, Океке - 4, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Саггс, Фульц
Денвер Наггетс: Моррис - 22, Йокич - 18, Гордон - 17, Бартон - 14, Грин - 9, Ннаджи - 9, Кампаццо - 7, Грин - 4, Ховард - 3, Бол, Дозьер, Корнели, Маррей, Портер, Риверс, Хиланд, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 27, Сабонис - 22, Тёрнер - 17, Дуарте - 11, Лэмб - 11, Бриссетт - 8, Уонамэйкер - 7, ЛеВерт - 6, Мартин - 2, Битадзе, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Макконнелл, Уоррен, Холидэй
Атланта Хоукс: Янг - 33, Хаертер - 19, Коллинс - 14, Л. Уильямс - 12, Райт - 11, Галлинари - 9, Капела - 8, Луваву-Кабарро - 8, Богданович, Джонсон, Дьенг, Купер, Мэйс, Оконгву, Реддиш, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
88 : 87
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Шрёдер - 13, Уильямс - 10, Хорфорд - 10, Браун - 9, Ричардсон - 7, Смарт - 6, Кантер - 4, Уильямс - 3, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Филадельфия Сиксерс: Карри - 17, Милтон - 16, Эмбиид - 13, Ньянг - 12, Харрис - 8, Грин - 6, Макси - 6, Тибулл - 5, Драммонд - 4, Бэсси, Джо, Коркмаз, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
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