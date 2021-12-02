«Вашингтон» обыграл «Миннесоту», «Майами» уступил «Кливленду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 115:107.



Самым результативным в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, который записал в свой актив 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Карл Энтони Таунс (34 очка + 10 подборов).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:85.



Самым результативными в составе победителей стал Кевин Лав, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Тайлер Хироу, набравший 21 очко.



Также «Атланта Хоукс» одолела «Индиану Пэйсерс» (114:111), «Денвер Наггетс» уступил «Орландо Мэджик» (103:108) и «Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (88:87).