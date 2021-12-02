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«Портленд» потерял Дэмьена Лилларда

«Портленд» потерял Дэмьена Лилларда
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пропустит как минимум 10 дней из-за тендинопатии нижней части брюшной полости, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

«Трэйл Блэйзерс» занимают 10-е место в Западной конференции с результатом 11-11. «Портленд» обыграл «Детройт Пистонс» (110:92) в последнем матче регулярного чемпионата НБА без Лилларда, отсутствие которого объяснили предоставлением отдыха.

Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры 39,7% и из-за дуги 30,7%. Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.

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