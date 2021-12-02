Димитрис Итудис: турнирная таблица Евролиги в некотором смысле сбивает с толку

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».
«Самое главное — как играет «Панатинаикос» в последнее время. Они изменили свою философию, раньше их часто атаковали под кольцом, у них были проблемы с защитой, поэтому теперь они больше используют „зону“ и смешанную „зону“, 2-3, 3-2, с „большим“ в центре, они успевают за соперниками, меняются… Недович вернулся, у него хороший ритм в собственных атаках и созидании, он хорошо играет.
Учитывая тот факт, что у них есть Перри и Мэйкон в качестве разыгрывающих, Сент-Рос им помогает, центровой Папаяннис отлично справляется, Уайт и Эванс подменяют его со скамейки запасных. Это команда, которая старается и сражается. Турнирная таблица Евролиги в некотором смысле сбивает с толку, если смотреть на нее в начале турнира. Вы можете быть в паре побед от зоны плей-офф и в паре — от 16-17-го мест. Это показывает, насколько жесткая конкуренция во многих аспектах", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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