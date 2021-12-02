Чарльз Баркли: я не понимаю, о чём, чёрт возьми, говорит Джеймс Харден

Легендарный баскетболист, а ныне эксперт телеканала TNT Чарльз Баркли признался, что его сильно удивили слова защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена о том, что он пытается приспособиться к своей роли после того, как команда осталась без Кайри Ирвинга.
«О чём вообще он говорит, чёрт возьми? В этом нет смысла. Он играет в этой команде уже довольно давно. Причём преимущественно без Кайри. У вас вообще всего два лидера и несколько обычных игроков. Это всё, что у вас есть. Поэтому я не понимаю, о чём он говорит», — цитирует Баркли Sportscasting.
Что касается Кайри Ирвинга, то напомним, он не может принимать участия в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.
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