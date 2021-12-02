Леброн Джеймс опубликовал странный пост в «Твиттере» после заражения коронавирусом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил необычный пост в «Твиттере», в котором использовал эмодзи рыбы.

«Что-то действительно происходит», — написал Леброн.

Публикация доступна в «твиттере» Леброна Джеймса.

Вероятно, c помощью эмодзи звёздный форвард зашифровал английское слово «fishy», которое переводится как «подозрительный». Таким образом, фраза звучит как: «Происходит что-то действительно подозрительное».

Джеймс пропустит как минимум 10 дней. Игроки НБА попадают в протоколы безопасности, если у них положительный результат теста на коронавирус, неубедительный результат теста или они контактировали с кем-то заражённым. Попадание в протоколы не означает, что Леброн обязательно заразился коронавирусом.