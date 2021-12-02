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Тони Паркер: «Лейкерс» ничего не смогут добиться без Леброна Джеймса

Тони Паркер: «Лейкерс» ничего не смогут добиться без Леброна Джеймса
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Бывший игрок НБА, экс-звезда «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер поделился мнением о выступлениях «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Без Леброна это не та команда. С ним можно сказать, что есть небольшая надежда. Без него же я не думаю, что они чего-то смогут добиться. Им даже с Леброном будет непросто. Он стареет, поэтому у него не самая высокая статистика. Это часть карьеры. Так что, если он продолжит пропускать много игр, им будет сложно создать коллектив, потому что играть с одним Уэстбруком непросто. Так что, на мой взгляд, «Лейкерс» ждут непростые времена», — сказал Тони Паркер в интервью beIN Sports.

Напомним, Джеймс пропустит как минимум 10 дней. Игроки НБА попадают в протоколы безопасности, если у них положительный результат теста на коронавирус, неубедительный результат теста или они контактировали с кем-то заражённым. Попадание в протоколы не означает, что Леброн обязательно заразился коронавирусом.

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