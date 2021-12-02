Скотти Пиппен назвал двух легенд НБА, с которыми хотел бы играть в одной команде

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что под конец карьеры задумывался о возможности перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс» и всегда мечтал поиграть в одной команде с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом.



«Да, я вскоре начал искать место. Но в итоге не оказался в Лос-Анджелесе. Владелец «Лейкерс», Джерри Басс, не хотел платить деньги за последний год по моему контракту. Я не мог его винить, он тогда платил Шакилу О'Нилу целое состояние. Мне всегда было интересно, каково было бы играть с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом. Я мог бы стать игроком «Лейкерс», пока мне не исполнилось 40 лет», — приводит слова Скотти Пиппена Essentially Sports.

Ранее Скотти Пиппен поделился мнением о «Голден Стэйт Уорриорз».