В «Милуоки» объяснили отсутствие Янниса Адетокунбо на матче НБА
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал отсутствие в составе команды форварда Янниса Адетокунбо во время матча с «Торонто Рэпторс».
Яннис чувствует дискомфорт в правой голени. Ближайшие день или два покажут, насколько всё серьёзно. Это следует из слов Буденхольцера, которые в своём «твиттере» передал журналист Джим Овчарски.
С «Торонто» «Милуоки» встречался на выезде в минувшем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:93. «Бакс» прервали серию из 8 побед. Лучшим в составе победителей стал Фред Ванвлит, на счету которого 29 очков. В составе «Бакс» лучшую результативность показал Джру Холидэй (26 очков).
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