Ласо отреагировал на 800-й матч во главе «Реала» с вырванной победой на последних секундах

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал победу, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (72:70).
«Я хочу поздравить своих игроков. Это был трудный матч. У нас не было ритма в нападении, но мы поняли, что нам нужно делать в последней четверти.
Когда дела идут не очень хорошо, нелегко разыгрывать владение за владением. Хочется как можно скорее через всё это пройти. И мы справились с этим великолепно. Мы здорово отрабатывали в защите, хорошо действовали в нападении. А Ябуселе просто блеснул индивидуальным мастерством», — приводит слова Ласо Basket News.
Победный бросок в матче на последних секундах совершил форвард «Реала» Гершон Ябуселе. В составе победителей 15 очков набрал Томас Эртель. У гостей 14 очков набрал Скотти Уилбекин.
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