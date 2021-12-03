Гомельский: если Пангос решит, что ЦСКА ему подходит, то буду рад видеть его в клубе

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта об игре разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кевина Пангоса, который получает слишком мало игрового времени в своём новом клубе.



«У игрока была мечта — играть в НБА. Нельзя запретить мечтать. Пангос свою мечту осуществил. Не он первый, не он последний. В НБА не получилось, думаю, что вернётся в Европу. Если решит, что ЦСКА ему подходит, то буду рад его видеть в нашем клубе», — написал Гомельский.



Напомним, в прошлом сезоне Пангос выступал за питерский «Зенит». Он сыграл в 26 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал по 12,5 очка и 1,9 подбора. В нынешнее межсезонье интерес к игроку проявлял московский ЦСКА.