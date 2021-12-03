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Дрэймонд Грин — о матче с крупнейшим разгромом в истории НБА: за такое нужно штрафовать

Дрэймонд Грин — о матче с крупнейшим разгромом в истории НБА: за такое нужно штрафовать
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на поражение, которое потерпела «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (79:152).

«73 очка?! За такое нужно штрафовать», — написал Грин в своём «твиттере».

Поражение «Оклахомы» с разницей 73 очка стало самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» разгромил «Майами Хит» со счётом 148:80.

В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» находится на пятом месте, одержав 12 побед в 22 матчах. «Оклахома» с 6 победами и 16 поражениями занимает 13-ю позицию.

Ранее главный тренер «Оклахомы» прокомментировал поражение своей команды.

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