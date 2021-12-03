Кайри Ирвинг снова начнёт играть в баскетбол, только если его обменяют в другой клуб

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, отказывающийся проходить вакцинацию от коронавируса, снова будет принимать участие в матчах лишь в случае своего обмена. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.



«Кайри Ирвинг до сих пор не намерен делать прививку. Он не будет играть в баскетбол, если его не обменяют. «Нетс» не изменят свою позицию. Если Кайри не решит получить вакцину, он не будет играть», — сказал Чарания в эфире PatMcAfeeShow.



Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока нет ясности, что будет с карьерой Ирвинга дальше.

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