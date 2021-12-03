Гилберт Аренас объяснил, почему Стефен Карри не может считаться лучшим игроком НБА

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас высказался о том, кого он считает лучшим действующим игроком НБА. Аренас отметил, что Стефен Карри не может прямо сейчас считаться лучшим баскетболистом лиги, и поставил его ниже трёх игроков — Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Янниса Адетокунбо.
«Быть лучшим в мире и играть как лучший в мире — это две разные вещи. Если мы посмотрим на то, что делают игроки прямо сейчас, а затем будем выбирать, то Леброн Джеймс и Кевин Дюрант будут номером один и номером два. Все выберут именно этих двоих, не только я. Яннис может быть третьим в этом списке. Возможно, именно так», — приводит слова Гилберта Аренаса The Sports Rush.
Ранее член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен высказался по поводу Карри, который в скором времени может превзойти его рекорд по количеству реализованных трёхочковых.
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