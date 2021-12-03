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Гилберт Аренас: Кемба Уокер должен был предвидеть, что его выведут из состава «Нью-Йорка»

Гилберт Аренас: Кемба Уокер должен был предвидеть, что его выведут из состава «Нью-Йорка»
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Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас поделился мыслями о выводе Кембы из основного состава «Нью-Йорк Никс».

«Если посмотреть на его статистику, то это не то, за что могут отправить в резерв. Вы платите ему деньги и даёте 22 минуты за матч. Уверен, он разочарован. Уверен, что он дал об этом знать. За это его и отправили на скамейку.

Кемба Уокер должен был предвидеть, что его выведут из состава «Нью-Йорка». В команде есть Деррик Роуз, который выходит со скамейки. Это игрок Тибодо. Он ему всё доказал, тот полностью уверен в его бойцовских качествах. Роуз знает, чего ждёт от игроков этот тренер. И способен это дать. Вы претендуете на то, чтобы завершать матчи. Тренер выберет проверенного парня, он отдаст последние пять минут Деррику Роузу», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

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