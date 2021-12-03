Расселл Уэстбрук резко ответил на вопрос о Кавае Леонарде

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук резко ответил на вопрос журналиста о том, договаривался ли он в межсезонье с Каваем Леонардом о выступлениях за «Клипперс».



«Проходила информация, что вы обсуждали с Каваем Леонардом возможность поиграть вместе. Как думаете, что могло получиться, если бы вы объединились?» — спросил журналист у Уэстбрука.



«Откуда у вас информация?» — ответил Уэстбрук.



«Летом было несколько сообщений об этом», — парировал журналист.



«Но вы так и не назвали источник», — возразил Уэстбрук.



«Я не могу его назвать», — ответил журналист.



«Если у вас нет источника, то у меня нет ответа. Так что лучше придумайте какой-нибудь ещё вопрос. Этим источником не мог быть я, потому что не общаюсь на эти темы с медиа. Слушай, приятель, я никогда так не делаю. Я не звоню другим игрокам и не спрашиваю, хотят ли они поиграть вместе со мной. Если кто-то заинтересован во мне, то мы начинаем переговоры. А содержание моих личных бесед я оставлю при себе. Так что мне нечего вам ответить».