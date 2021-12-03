Велимир Перасович объяснил поражение УНИКСа от «Олимпиакоса» в овертайме

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом».



«Как мы и ожидали, игра получилась тяжёлой. Мы хорошо начали встречу. Но в конце первой четверти и в дебюте второго периода слабо защищались, позволив соперникам догнать нас. Далее последовали качели. Решающим оказалось начало овертайма, когда нам никак не удавалось забить. Обе команды применяли схожую систему защиты с постоянными сменами. У них очень опытные игроки, которые всегда находят возможность для передачи, что вылилось в их преимущество в 10 ассистов. Игра могла повернуться в любую сторону, но, к сожалению, сегодня фортуна улыбнулась «Олимпиакосу», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.