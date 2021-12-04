«Барселона» в овертайме дожала «Анадолу Эфес», «Милан» потерпел четвёртое поражение подряд

Испанская «Барселона» переиграла «Анадолу Эфес» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 95:93. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 24 очка. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Василие Мицич.

В другом матче игрового дня немецкая «Альба» на домашнем паркете переиграла «Олимпию Милан». Встреча завершилась со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Пер Эрикссон, набравший 21 очко. В составе гостей 13 очков на свой счёт записал Малькольм Дилэйни.

Напомним, в двух других матчах игрового дня УНИКС уступил «Олимпиакосу», а «Зенит» — «Црвене Звезде».