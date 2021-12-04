«Барселона» в овертайме дожала «Анадолу Эфес», «Милан» потерпел четвёртое поражение подряд
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Испанская «Барселона» переиграла «Анадолу Эфес» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 95:93. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, набравший 24 очка. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Василие Мицич.
В другом матче игрового дня немецкая «Альба» на домашнем паркете переиграла «Олимпию Милан». Встреча завершилась со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Пер Эрикссон, набравший 21 очко. В составе гостей 13 очков на свой счёт записал Малькольм Дилэйни.
Напомним, в двух других матчах игрового дня УНИКС уступил «Олимпиакосу», а «Зенит» — «Црвене Звезде».
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2021, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 95
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Мицич - 26, Морман - 16, Ларкин - 14, Пляйсс - 13, Симон - 10, Бьёбуа - 6, Петрушев - 4, Брайант - 2, Данстон - 2, Андерсон, Гази, Тунджер
Барселона: Шанлы - 24, Миротич - 18, Курич - 16, Лапровиттола - 14, Йокубайтис - 9, Дэвис - 5, Мартинес - 5, Ориола - 2, Шмитс - 2, Кайседо, Убаль, Хэйс
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2021, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
81 : 76
Олимпия Милан
Милан, Италия
Альба: Эрикссон - 21, Ло - 12, Сикма - 9, Кумадже - 8, Тиман - 8, Зусман - 6, Олинде - 6, Да Силва - 4, Ламмерс - 4, Блатт - 3, Делов, Смит
Олимпия Милан: Дилэйни - 12, Хайнс - 10, Шилдс - 9, Бентил - 8, Датоме - 8, Мелли - 8, Родригес - 8, Холл - 7, Риччи - 6, Билига, Грант, Дэниелс
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