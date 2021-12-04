Хавьер Паскуаль: сегодняшний результат — худший для «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в матче 13-го тура регулярного чемпионата с «Црвеной Звездой».
«Я поздравляю «Црвену Звезду» с победой. Сегодня они были лучше нас от начала и до конца матча: соперники играли с энергией, физически они выбросили нас из игры. Мы начали матч плохо, можно сказать, что первые две четверти мы не играли в защите. Во второй половине матча мы стали лучше играть в защите, но не могли реализовать свои шансы в нападении. К тому же мы допустили много потерь. Учитывая это, вернуться в игру было невозможно. Психологически мы не могли адаптироваться к тому, что играем, уступая в счёте, мы нервничали. Сейчас нам необходимо продолжать, настраиваться на матч с «Енисеем». Сегодняшний результат – худший для нас в этом сезоне», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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