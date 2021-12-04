«Бруклин» дома победил «Миннесоту», «Кливленд» на выезде обыграл «Вашингтон»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:105.

Наибольший вклад в победу «Нетс» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач. В составе «Тимбервулвз» самым результативным стал разыгрывающий Д'Анджело Расселл, также оформивший дабл-дабл, – 21 очко, 3 подбора и 11 передач.

В ранее состоявшихся матчах игрового дня «Кливленд Кавальерс» сумел продлить свою серию побед до 4 встреч, обыграв на выезде «Вашингтон Уизардс» (116:101). В других матчах «Майами Хит» в гостях победил «Индиану Пэйсерс» (113:104), «Филадельфия Сиксерс» сломила сопротивление «Атланты Хоукс» (98:96), а «Хьюстон Рокетс» одержал 5-ю победу подряд, обыграв «Орландо Мэджик» (118:116).