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«Бруклин» дома победил «Миннесоту», «Кливленд» на выезде обыграл «Вашингтон»

«Бруклин» дома победил «Миннесоту», «Кливленд» на выезде обыграл «Вашингтон»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:105.

Наибольший вклад в победу «Нетс» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 6 передач. В составе «Тимбервулвз» самым результативным стал разыгрывающий Д'Анджело Расселл, также оформивший дабл-дабл, – 21 очко, 3 подбора и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бруклин Нетс: Дюрант - 30, Миллз - 23, Харден - 20, Олдридж - 13, Джонсон - 11, Бембри - 6, Миллсэп - 4, Томас - 3, Браун, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Харрис, Шарп, Эдвардс
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 21, Рид - 19, Эдвардс - 19, Бисли - 18, Принс - 11, Вандербилт - 10, Больмаро - 4, Найт - 3, Беверли, Лейман, Макдэниелс, Маклафлин, Ноуэлл, Окоги, Райт, Таунс

В ранее состоявшихся матчах игрового дня «Кливленд Кавальерс» сумел продлить свою серию побед до 4 встреч, обыграв на выезде «Вашингтон Уизардс» (116:101). В других матчах «Майами Хит» в гостях победил «Индиану Пэйсерс» (113:104), «Филадельфия Сиксерс» сломила сопротивление «Атланты Хоукс» (98:96), а «Хьюстон Рокетс» одержал 5-ю победу подряд, обыграв «Орландо Мэджик» (118:116).

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Авдия - 16, Бил - 14, Нето - 13, Кузма - 12, Холидей - 11, Дав. Бертанс - 8, Харрелл - 7, Динвидди - 5, Кисперт - 5, Гэффорд - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Гилл - 2, Брайант, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 32, Аллен - 28, Маркканен - 15, Лав - 13, Окоро - 8, Рубио - 7, Мобли - 6, Стивенс - 4, Уиндлер - 3, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Осман, Пэнгос, Секстон, Уэйд, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 113
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 27, Тёрнер - 20, Дуарте - 15, Брогдон - 14, Сабонис - 14, Бриссетт - 5, Мартин - 4, Лэмб - 3, Уонамэйкер - 2, Битадзе, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Макконнелл, Уоррен, Холидэй
Майами Хит: Лоури - 26, Робинсон - 24, Хироу - 18, Винсент - 12, Юртсевен - 12, Дедмон - 7, Такер - 6, Мартин - 4, Страс - 4, Адебайо, Батлер, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
96 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 25, Галлинари - 18, Коллинс - 18, Хаертер - 12, Л. Уильямс - 11, Капела - 6, Дьенг - 2, Райт - 2, Хилл - 2, Богданович, Джонсон, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Реддиш, Хантер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Карри - 18, Ньянг - 13, Макси - 11, Грин - 10, Коркмаз - 9, Милтон - 5, Драммонд - 4, Бэсси, Джо, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Харрис, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Хьюстон Рокетс: Гордон - 24, Вуд - 20, Мэтьюз - 16, Тэйт - 15, Шенгюн - 13, Огастин - 8, Портер - 8, Мартин - 7, Хаус - 4, Брукс - 3, Гаруба, Грин, Кристофер, Нваба, Никс, Тайс, Уолл
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Росс - 18, Вагнер - 17, Бамба - 15, Харрис - 11, Картер - 10, Океке - 9, Вагнер - 5, Хэмптон - 5, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Саггс, Фульц
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