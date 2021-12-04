«Юта» одержала 3-ю победу кряду, обыграв «Бостон». «Даллас» уступил «Нью-Орлеану»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 137:130, которая стала для них третьей кряду.
Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков и совершивший 6 подборов и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл – 34 очка, 1 подбор и 6 передач.
В другом матче игрового дня, который проходил в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр», «Даллас Маверикс» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 91:107.
Самый результативный игрок матча – лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл (24 очка, 8 подборов и 10 передач). В составе «Маверикс» наиболее заметен был защитник Лука Дончич (21 очко, 10 подборов и 7 передач).
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