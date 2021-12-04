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«Юта» одержала 3-ю победу кряду, обыграв «Бостон». «Даллас» уступил «Нью-Орлеану»

«Юта» одержала 3-ю победу кряду, обыграв «Бостон». «Даллас» уступил «Нью-Орлеану»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 137:130, которая стала для них третьей кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков и совершивший 6 подборов и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл – 34 очка, 1 подбор и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
137 : 130
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Митчелл - 34, Конли - 29, Гобер - 18, Богданович - 16, О'Нил - 12, Кларксон - 11, Инглс - 9, Гэй - 6, Уайтсайд - 2, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Форрест, Хьюз
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Шрёдер - 26, Хорфорд - 21, Смарт - 15, Ричардсон - 11, Уильямс - 8, Лэнгфорд - 6, Уильямс - 6, Браун, Кантер, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес

В другом матче игрового дня, который проходил в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр», «Даллас Маверикс» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 91:107.

Самый результативный игрок матча – лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, оформивший дабл-дабл (24 очка, 8 подборов и 10 передач). В составе «Маверикс» наиболее заметен был защитник Лука Дончич (21 очко, 10 подборов и 7 передач).

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
91 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 21, Брансон - 16, Клебер - 13, Хардуэй-младший - 12, Финни-Смит - 8, Пауэлл - 5, Баллок - 4, Марьянович - 4, Браун - 2, Браун - 2, Бёрк - 2, Грин - 2, Коли-Стайн, Маклафлин, Нтиликина, Оморуи, Порзингис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Валанчюнас - 14, Грэм - 13, Джонс - 13, Эрнангомес - 12, Александер-Уолкер - 9, Мёрфи - 9, Льюис - 5, Темпл - 5, Саторански - 3, Альварадо, Кларк, Лозада, Маршалл, Уильямсон, Харт, Хоммс, Хэйс
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