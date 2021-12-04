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«Уорриорз» разгромили «Финикс» и вернули себе первое место, «Лейкерс» уступили «Клипперс»

«Уорриорз» разгромили «Финикс» и вернули себе первое место, «Лейкерс» уступили «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:115, прервав тем самым серию из трёх поражений кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 4 передач. Дабл-дабл также оформил и Леброн Джеймс – 23 очка, 11 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 119
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 23, Монк - 20, Энтони - 13, Уэстбрук - 10, Хортон-Такер - 8, Ховард - 6, Эллингтон - 6, Ривз - 2, Brown Jr., Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джордан, Нанн, Рондо, Хафф
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 21, Джордж - 19, Кеннард - 19, Джексон - 16, Зубац - 12, Хартенштайн - 11, Ибака - 9, Бледсо - 8, Бостон - 2, Мэнн - 2, Батюм, Джонсон, Коффи, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу

В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) разгромил «Финикс Санз» со счётом 118:96. Самый значимый вклад в победу хозяев внёс разыгрывающий Стефен Карри – 23 очка, 5 подборов и 5 передач. Отметим, что благодаря этой победе игроки «Уорриорз» вернули себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 96
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Пэйтон II - 19, Уиггинс - 19, Тоскано-Андерсон - 17, Пул - 14, Грин - 9, Бьелица - 8, Ли - 4, Портер - 3, Луни - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Муди, Томпсон, Уайзмен
Финикс Санз: Эйтон - 23, Джонсон - 12, Пол - 12, Краудер - 11, Шамет - 9, Бриджес - 7, Пэйн - 7, Смит - 7, Макги - 6, Пэйтон - 2, Букер, Камински, Надер, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Комментарии
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