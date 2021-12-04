«Уорриорз» разгромили «Финикс» и вернули себе первое место, «Лейкерс» уступили «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:115, прервав тем самым серию из трёх поражений кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 4 передач. Дабл-дабл также оформил и Леброн Джеймс – 23 очка, 11 подборов и 6 передач.

В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) разгромил «Финикс Санз» со счётом 118:96. Самый значимый вклад в победу хозяев внёс разыгрывающий Стефен Карри – 23 очка, 5 подборов и 5 передач. Отметим, что благодаря этой победе игроки «Уорриорз» вернули себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.