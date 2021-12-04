Тристан Томпсон попал в скандал, отказавшись признавать своего ребёнка от личного тренера

Центровому «Сакраменто Кингз» Тристану Томпсону предстоят судебные разбирательства. Личный тренер игрока Марали Николс подаёт на него в суд с целью добиться выплаты алиментов. По словам Николс, Томпсон является отцом её ребёнка. Об этом информирует Daily Mail.



Сообщается, что Тристан якобы предлагал Николс $ 75 тысяч, чтобы уладить дело, не обращаясь в суд. Кроме того, общественности была предана переписка между Томпсоном и Николс, где баскетболист заявил, что не собирается участвовать в жизни ребёнка и девушке следовало бы согласиться на предложенную им сумму, так как по окончании этого сезона НБА он планирует завершить карьеру и будет находиться в статусе безработного, что принесёт ей лишь несколько сотен долларов в месяц в качестве выплат на ребёнка.