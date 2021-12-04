Дэмьен Лиллард назвал главного соперника среди действующих звёзд НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мыслями о самом сложном сопернике, с которым ему приходилось иметь дело в ходе карьеры во время розыгрышей пик-н-роллов.
«Самой трудной командой, с которой приходится иметь дело во время розыгрышей пик-н-роллов, пожалуй, является «Голден Стэйт Уорриорз». Они действуют очень непредсказуемо, а Стефен Карри всегда в движении. Даже если постараться загнать его в ловушку, он выберется из неё. Так что если говорить про игру в защите, то я бы назвал «Голден Стэйт» со Стефом», — сказал Лиллард во время интервью.
Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.
- 4 декабря 2021
-
11:42
-
10:29
-
09:32
-
09:09
-
08:39
-
07:40
-
06:28
-
00:41
-
00:29
-
00:03
- 3 декабря 2021
-
22:55
-
22:04
-
21:29
-
21:11
-
19:58
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:36
-
14:54
-
14:01
-
12:46
-
11:49
-
10:45
-
09:47
-
08:46
-
08:12
-
08:04
-
00:52
-
00:26
-
00:18
- 2 декабря 2021
-
23:51
-
23:06
-
22:52
-
22:49