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Дэмьен Лиллард назвал главного соперника среди действующих звёзд НБА

Дэмьен Лиллард назвал главного соперника среди действующих звёзд НБА
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мыслями о самом сложном сопернике, с которым ему приходилось иметь дело в ходе карьеры во время розыгрышей пик-н-роллов.

«Самой трудной командой, с которой приходится иметь дело во время розыгрышей пик-н-роллов, пожалуй, является «Голден Стэйт Уорриорз». Они действуют очень непредсказуемо, а Стефен Карри всегда в движении. Даже если постараться загнать его в ловушку, он выберется из неё. Так что если говорить про игру в защите, то я бы назвал «Голден Стэйт» со Стефом», — сказал Лиллард во время интервью.

Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.

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