Аналитик НБА: «Портленд» должен обменять Лилларда в «Филадельфию», но не на Симмонса

Известный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Бобби Маркс выразил мнение, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» следовало бы обменять разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Филадельфию Сиксерс».
«Первой командой, которую я бы назвал, была бы «Филадельфия». Но я бы не стал туда звонить из-за Бена Симмонса. Я бы обратился к «Сиксерс» ради таких игроков, как Тобиас Харрис, Тайриз Макси, Матисс Тайбулл. Именно они мне приходят на ум, когда речь заходит о Лилларде», — сказал Маркс в видео на канале ESPN в YouTube.
В нынешнем сезоне НБА в среднем за матч Лиллард набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Помимо прочего, у Лилларда сейчас самый низкий показатель результативности за последние семь сезонов.
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