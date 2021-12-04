Карим Абдул-Джаббар: величайшие игроки всех времён не поступают так, как Леброн Джеймс

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за танец Сэма Касселла, который тот исполнил, празднуя попадание в овертайме матча с «Индианой».



Напомним, Джеймс исполнил запрещённый в лиге танец Сэма Касселла после попадания в концовке матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (124:116 ОТ). За это баскетболист был оштрафован НБА на $ 15 тыс.



«На мой взгляд, победы достаточно. Зачем танцевать глупый танец и проявлять неуважение к соперникам? В этом нет смысла. Величайшие игроки всех времён не поступают так, как Леброн Джеймс», — сказал Карим Абдул-Джаббар в видео, размещённом на его YouTube-канале.



Кроме того, НБА предупредила Джеймса в связи с использованием ненормативной лексики, которую он применял после матча в Индианаполисе, когда во время пресс-конференции его спросили о дисквалификации за стычку с игроком «Детройт Пистонс» Айзеей Стюартом.