«Нью-Йорк» потерпел третье поражение подряд и выпал из зоны плей-ин НБА
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«Нью-Йорк Никс» проиграл «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21).
У победителей дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов оформил Никола Йокич, у проигравших 24 очка и 8 передач набрал Джулиус Рэндл. «Нью-Йорк» (11-12) потерпел третье поражение подряд и опустился на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выпав из зоны плей-ин. «Денвер» с результатом 11-11 занимает седьмое место на Западе.
«Нью-Йорк» – «Денвер» 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21)
Н: Рэндл 24 + 8 передач, Фурнье 15, Барретт 13, Беркс 11, Роуз 11
Д: Йокич 32 + 11 подборов, Ннаджи 21 + 8 подборов, Бартон 13 + 6 передач, Джефф Грин 11, Монте Моррис 9, Рид 9, Кампаццо 8.
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