Димитрис Итудис: у «Локо» было около 20 дней на подготовку к игре, а у ЦСКА — всего один

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», сделав акцент на минимальном количестве времени на подготовку к игре.



«У «Локомотива-Кубань» было около 20 дней на подготовку к игре, а у нас был всего один. Мы в разных ситуациях. Недавно они подписали нового, опытного игрока Куинна Кука, они хорошо бегут, всегда мотивированы и играют в быстром темпе. Они очень агрессивны на щитах, особенно Алан Уильямс и Джонатан Мотли, но им все помогают. В целом это будет очень интересная и сложная игра», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится 5 декабря в Краснодаре на арене «Баскет-Холл». Начало — в 17:00 мск.