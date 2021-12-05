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«Голден Стэйт» сенсационно уступил «Сан-Антонио», «Бостон» выиграл с разницей +28 в гостях

«Голден Стэйт» сенсационно уступил «Сан-Антонио», «Бостон» выиграл с разницей +28 в гостях
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась крупным поражением хозяев — 117:145.

По 31 очку в составе «Бостона» набрали Джейсон Тейтум и Деннис Шрёдер. Тейтум также совершил 10 подборов и отдал 4 результативные передачи, Шрёдер сделал 4 подбора и 8 передач.

В составе «Портленда» самым результативным игроком стал Си Джей Макколлум с 24 очками, 6 передачами и одним подбором.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
117 : 145
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 24, Смит - 21, Нуркич - 18, Зеллер - 10, Ковингтон - 9, Нэнс - 9, Пауэлл - 8, Уотфорд - 6, Маклемор - 5, Эллеби - 4, Блевинс - 3, Браун, Лиллард, Литтл, Саймонс, Снелл
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Шрёдер - 31, Притчард - 19, Смарт - 17, Несмит - 11, Уильямс - 10, Кантер - 9, Ричардсон - 5, Уильямс - 5, Фернанду - 4, Эрнангомес - 3, Браун, Лэнгфорд, Паркер, Томас, Хозер, Хорфорд

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:99. Лучшим в составе победителей стал Теренс Дэвис, набравший 28 очков. У проигравших заметнее других был Маркус Моррис — 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 112
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Пул - 15, Ли - 14, Тоскано-Андерсон - 13, Уиггинс - 11, Бьелица - 9, Грин - 9, Пэйтон II - 4, Кьоцца - 3, Луни - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Муди, Портер, Томпсон, Уайзмен
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 25, Мюррей - 23, Уокер - 21, Джонсон - 15, Макдермотт - 13, Форбс - 7, Пёлтль - 6, Джонс - 2, Бэйтс-Диоп, Васселл, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Янг
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