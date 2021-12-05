«Голден Стэйт» сенсационно уступил «Сан-Антонио», «Бостон» выиграл с разницей +28 в гостях

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блейзерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась крупным поражением хозяев — 117:145.



По 31 очку в составе «Бостона» набрали Джейсон Тейтум и Деннис Шрёдер. Тейтум также совершил 10 подборов и отдал 4 результативные передачи, Шрёдер сделал 4 подбора и 8 передач.



В составе «Портленда» самым результативным игроком стал Си Джей Макколлум с 24 очками, 6 передачами и одним подбором.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:99. Лучшим в составе победителей стал Теренс Дэвис, набравший 28 очков. У проигравших заметнее других был Маркус Моррис — 21 очко.