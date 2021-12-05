Стефен Карри забил сумасшедший трик-шот из подтрибунного тоннеля. Видео

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поразил кольцо броском с очень дальнего расстояния. Более того, игрок находился за кольцом — в подтрибунном тоннеле. Соответствующее видео было размещено на официальном канале НБА в YouTube.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
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