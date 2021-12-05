«Мемфис» установил рекорд века в НБА, потеряв лучшего игрока лиги
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Клубу «Мемфис Гриззлиз» покорился новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Даллас Маверикс» «Гриззлиз» праздновали победу со счётом 97:90. «Мемфис» добыл четвёртую победу подряд без травмированного разыгрывающего Джа Моранта, продолжающего восстанавливаться после травмы левого колена. Этот результат и позволил команде установить рекорд.
Как сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере», в матчах, в которых «Мемфис» одерживал победу, клуб не допускал лидерства соперников или просто равного счёта, за исключением стартовых 0:0. Это самая длинная серия в НБА за последние 25 сезонов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Мемфис Гриззлиз».
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