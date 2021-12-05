Леброн Джеймс нарушил антикоронавирусные правила Лос-Анджелеса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил антиковидные предписания округа Лос-Анджелес. Игрок посетил матч с участием команды своего сына Бронни без маски, что является нарушением местных нормативов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице ESPN в «Твиттере».

Согласно правилам, маску можно снимать только во время приёма пищи. Леброна, однако, без маски можно было видеть и в оставшееся время.



Ранее стало известно, что тест Джеймса, показавший положительный результат на коронавирус, в итоге оказался неверен. Леброн, однако, из-за этого был вынужден пропустить матч с «Сакраменто Кингз».



Позже он высказался об ошибке с проведённым тестированием, признавшись, что очень разочарован и зол.