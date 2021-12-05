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Леброн Джеймс нарушил антикоронавирусные правила Лос-Анджелеса

Леброн Джеймс нарушил антикоронавирусные правила Лос-Анджелеса
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил антиковидные предписания округа Лос-Анджелес. Игрок посетил матч с участием команды своего сына Бронни без маски, что является нарушением местных нормативов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице ESPN в «Твиттере».

Согласно правилам, маску можно снимать только во время приёма пищи. Леброна, однако, без маски можно было видеть и в оставшееся время.

Ранее стало известно, что тест Джеймса, показавший положительный результат на коронавирус, в итоге оказался неверен. Леброн, однако, из-за этого был вынужден пропустить матч с «Сакраменто Кингз».

Позже он высказался об ошибке с проведённым тестированием, признавшись, что очень разочарован и зол.

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