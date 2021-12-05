Назван приоритет номер один для Дэмьена Лилларда в случае ухода из «Портленда»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард перейдёт в «Нью-Йорк Никс», в случае если покинет нынешнюю команду.
«Единственное, что действительно заставило бы его покинуть «Портленд», хотите верьте, хотите нет, это переезд в «Нью-Йорк Никс». Есть люди, которые хотели бы заставить его переключиться на «Филадельфию», но когда он думает о «Никс», то понимает, что это топовое место. К тому же именно там ему было бы намного проще набрать нужных товарищей по команде», — сказал Эй Смит во время интервью.
Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.
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