Кевин Дюрант превзошёл достижение Рэя Аллена

Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, набравший 28 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (107:111), опередил члена Зала славы, двукратного чемпиона НБА и 10-кратного участника Матча всех звёзд Рэя Аллена в рейтинге самых результативных игроков в истории лиги.



Дюрант довёл количество набранных очков до отметки 24 512 за карьеру. У Аллена их 24 505. На 23-м месте рейтинга самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации находится бывший легендарный игрок «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг. На его счету 24 815 очков.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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