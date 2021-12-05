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Никита Курбанов установил рекорд Единой лиги ВТБ

Никита Курбанов установил рекорд Единой лиги ВТБ
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по числу сыгранных матчей. Сейчас армейцы проводят гостевую встречу с «Локомотивом-Кубань». Курбанов вышел на площадку в стартовом составе, таким образом преодолев отметку в 295 игр.

Ранее рекорд принадлежал Виталию Фридзону, который уже завершил карьеру.

К большому перерыву столичный клуб ведёт в счёте — 44:35. На счету Курбанова 4 очка, 1 передача и 1 подбор. В Единой лиге ВТБ ЦСКА после шести матчей занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 4 победы и 2 поражения. «Локомотив-Кубань» идёт пятым, имея идентичные показатели.

Курбанов является трёхкратным чемпионом Евролиги и 11-кратным чемпионом России в составе ЦСКА.

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