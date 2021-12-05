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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» с разницей +19 в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» с разницей +19 в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своём паркете принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 88:69.

Самой результативной получилась первая четверть, в которой армейцы сумели оторваться на 7 очков — 25:18. К большому перерыву столичный клуб увеличил своё преимущество до +9. Третья четверть также осталась за гостями — 22:19. В заключительном отрезке матча армейцы вновь оказались сильнее и довели своё преимущество до +19.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джонатан Мотли. На его счету 20 очков, 5 подборов и 3 передачи. Ещё 17 очков набрал Эрик Макколлум. Лучшим в составе ЦСКА стал Алексей Швед – у него также 17 очков и 7 передач. Дабл-дабл оформил Никола Милутинов – 12 очков, 10 подборов.

После семи игр Единой Лиги ВТБ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 5 побед и 2 поражения. «Локомотив-Кубань» идёт шестым — 4 победы и 3 поражения. Возглавляет таблицу «Автодор Саратов» (7-1).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
69 : 88
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Мотли - 20, Макколум - 17, Ведищев - 8, Томпсон - 5, Ильницкий - 4, Кидд - 4, Уильямс - 4, Щербенев - 3, Емченко - 2, Кук - 2, Елатонцев, Калинов
ЦСКА: Швед - 17, Лундберг - 13, Милутинов - 12, Григонис - 11, Антонов - 9, Боломбой - 7, Хоменко - 5, Клайберн - 4, Курбанов - 4, Фарид - 4, Ивлев - 2, Ухов
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