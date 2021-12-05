ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» с разницей +19 в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своём паркете принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 88:69.
Самой результативной получилась первая четверть, в которой армейцы сумели оторваться на 7 очков — 25:18. К большому перерыву столичный клуб увеличил своё преимущество до +9. Третья четверть также осталась за гостями — 22:19. В заключительном отрезке матча армейцы вновь оказались сильнее и довели своё преимущество до +19.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джонатан Мотли. На его счету 20 очков, 5 подборов и 3 передачи. Ещё 17 очков набрал Эрик Макколлум. Лучшим в составе ЦСКА стал Алексей Швед – у него также 17 очков и 7 передач. Дабл-дабл оформил Никола Милутинов – 12 очков, 10 подборов.
После семи игр Единой Лиги ВТБ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 5 побед и 2 поражения. «Локомотив-Кубань» идёт шестым — 4 победы и 3 поражения. Возглавляет таблицу «Автодор Саратов» (7-1).
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