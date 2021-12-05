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Леброн Джеймс отреагировал на подражание Стефену Карри со стороны ребёнка

Леброн Джеймс отреагировал на подражание Стефену Карри со стороны ребёнка
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал фотографию, на которой один из болельщиков «Голден Стэйт Уорриорз» подражает разыгрывающему команды Стефену Карри.

Публикация доступна в «твиттере» SportsCenter.

«Это суперкруто!!! Стефу нужно обязательно вставить их в рамку», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

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