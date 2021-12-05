Рекордсмен Единой лиги ВТБ Стеван Еловац умер после инсульта в 32 года

Форвард АЕКа Стеван Еловац умер в возрасте 32 лет после инсульта, сообщает Eurohoops.



Сербский баскетболист упал в обморок на тренировке 14 ноября. Еловац занимался по индивидуальной программе, пропустив две недели из-за травмы голеностопного сустава. Игрок был срочно доставлен в больницу и помещён в реанимацию. Несколько дней назад Еловаца доставили в Сербию по запросу его семьи.



Еловац набирал в среднем 12,6 очка, 4,4 подбора, 1,3 передачи, 1,3 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру в нынешнем сезоне Лиги чемпионов ФИБА и чемпионата Греции. В сезоне-2017/2018 Еловац выступал в Единой лиге ВТБ за «Нижний Новгород». Игрок является рекордсменом Лиги ВТБ по количеству набранных очков в одном матче – 49.