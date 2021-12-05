«Калев» уверенно обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» (Эстония) на своей площадке обыграл «Астану» (Казахстан) со счётом 85:67.

Первая четверть оказалась за гостями — 18:14. Однако уже во второй 10-минутке эстонский клуб отыгрался после неудачного старта и на большой перерыв ушёл ведя в счёте — 35:32. В третьей четверти «Калев» ещё больше укрепил своё преимущество, а в заключительной части матча и вовсе довёл счёт до разгромных +18.

«Калев» провёл восемь игр регулярного первенства Единой лиги ВТБ, одержав в них 3 победы и потерпев 5 поражений. В турнирной таблице команда занимает восьмую строчку. «Астана» в шести играх лиги победила лишь дважды при четырёх поражениях. В турнирной таблице казахстанский клуб идёт девятым.