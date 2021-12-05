«Калев» уверенно обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» (Эстония) на своей площадке обыграл «Астану» (Казахстан) со счётом 85:67.
Первая четверть оказалась за гостями — 18:14. Однако уже во второй 10-минутке эстонский клуб отыгрался после неудачного старта и на большой перерыв ушёл ведя в счёте — 35:32. В третьей четверти «Калев» ещё больше укрепил своё преимущество, а в заключительной части матча и вовсе довёл счёт до разгромных +18.
«Калев» провёл восемь игр регулярного первенства Единой лиги ВТБ, одержав в них 3 победы и потерпев 5 поражений. В турнирной таблице команда занимает восьмую строчку. «Астана» в шести играх лиги победила лишь дважды при четырёх поражениях. В турнирной таблице казахстанский клуб идёт девятым.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
85 : 67
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Калев: Берри - 20, Китсинг - 14, Мэлсон - 13, Силиньш - 11, Льюис - 8, Мёрфи - 6, Курбас - 5, Нургер - 4, Витолс - 2, Хермет - 2, Кангур, Халлер
Астана: Хики - 20, Марчук - 11, Тихоненко - 11, Бэрфорд - 8, Кэмпбелл - 6, Спенсер - 6, Балашов - 3, Мурзагалиев - 2, Айткали, Бажин, Гаврилов, Пан
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